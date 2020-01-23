Россияне едут в ПАСЕ с языковым вопросом в Украине и защитой своей версии истории

Российская делегация в ходе зимней сессии ПАСЕ планирует поднять вопрос о нарушении Украиной прав русскоязычного населения на образование.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС, об этом в четверг заявил глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

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"Делегация поставит вопрос о нарушении базовых принципов Совета Европы со стороны Украины относительно русского языка на Украине. Мы считаем, что 20 млн наших соотечественников имеют право и должны иметь возможность учиться и говорить по-русски, никакие ссылки на то, что есть языки ЕС и есть язык украинский, а других языков нет, они в Совете Европы не пройдут ", - сказал Толстой.

Он отметил, что россиян поддерживает целый ряд делегаций, "которые также считают, что закон об образовании и ряд других языковых решений, которые были приняты в Украине в последнее время, имеют дискриминационный характер для части населения этой страны".

Также, по словам Толстого, делегация РФ представит проект декларации, осуждающей разрушение памятников советским солдатам и попытки пересмотра истории Второй мировой войны.

"Мы планируем предложить нашим коллегам - парламентариям стран Европы - принять декларацию, в которой осудить попытки разрушения военных захоронений и мемориалов победителей, происходящие сейчас в некоторых странах Восточной Европы, попытки пересмотра истории и попытки поставить под сомнение, что Вторую мировую войну выиграл СССР вместе с союзниками", - сказал Толстой.

Напомним, украинская делегация в ПАСЕ не намерена сотрудничать с представителями РФ в организации.

Зимняя сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге. Напомним, украинская делегация отказалась участвовать в последней осенней сессии Ассамблеи в связи с возвращением России в сессионный зал ПАСЕ без выполнения резолюций Ассамблеи.