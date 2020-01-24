У Британії евакуювали сталеливарний завод через бомбу Другої світової

На півдні Уельсу евакуювали частину сталеливарного заводу після того, як була виявлена бомба часів Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Снаряд був знайдений під час будівельних робіт на заводі Tata Steel в місті Порт-Толбот.

Співробітники Служби знешкодження боєприпасів вилучили пристрій, після чого периметр безпеки було знято.

Представник Tata сказав, що евакуації підлягали будівельники, а виробництво не постраждало.

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На об'єкті зайнято близько 1500 осіб, хоча поки не ясно, скільки з них працювало в той час і скільки було евакуйовано.

Поліція Південного Уельсу заявила, що тимчасова евакуація була запобіжним заходом, і в даний час завод знову відкритий.