У Британії евакуювали сталеливарний завод через бомбу Другої світової
П'ятниця, 24 січня 2020, 12:33
На півдні Уельсу евакуювали частину сталеливарного заводу після того, як була виявлена бомба часів Другої світової війни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Снаряд був знайдений під час будівельних робіт на заводі Tata Steel в місті Порт-Толбот.
Співробітники Служби знешкодження боєприпасів вилучили пристрій, після чого периметр безпеки було знято.
Представник Tata сказав, що евакуації підлягали будівельники, а виробництво не постраждало.
На об'єкті зайнято близько 1500 осіб, хоча поки не ясно, скільки з них працювало в той час і скільки було евакуйовано.
Поліція Південного Уельсу заявила, що тимчасова евакуація була запобіжним заходом, і в даний час завод знову відкритий.
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