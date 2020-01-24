В Британии эвакуировали сталелитейный завод из-за бомбы Второй мировой

На юге Уэльса эвакуировали часть сталелитейного завода после того, как была обнаружена бомба времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Снаряд был найден во время строительных работ на заводе Tata Steel в городе Порт-Толбот.

Сотрудники Службы обезвреживания боеприпасов изъяли устройство, после чего периметр безопасности был снят.

Представитель Tata сказал, что эвакуации подлежали строители, а производство не пострадало.

На объекте занято около 1500 человек, хотя пока не ясно, сколько из них работало в то время и сколько было эвакуировано.

Полиция Южного Уэльса заявила, что временная эвакуация была мерой пресечения, и в настоящее время завод вновь открыт.