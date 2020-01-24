Аеропорт Братислави зачиниться на ремонт: авіакомпанії змінюють рейси з України

Аеропорт Братислави зачиниться на час проведення робіт на обох злітно-посадкових смугах – це вплине на рейси двох авіакомпаній, які виконуються з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Avianews.com.

Ремонтні роботи триватимуть в період з 21 квітня по 1 травня 2020 року включно. У зв’язку з цим будуть змінені рейси авіакомпаній Wizz Air і Ryanair, які літають до Словаччини з чотирьох аеропортів України.

Читайте також Дві європейські авіакомпанії припиняють польоти в Україну

Wizz Air літає до Братислави з аеропортів Жуляни, Львів і Одеса. Ryanair здійснює рейси в столицю Словаччини з аеропорту Бориспіль.

Обидва авіаперевізники вже внесли зміни в свої системи бронювання. При виборі рейсів Київ-Братислава Wizz Air вказує, що в період з 21 квітня по 1 травня прильоти і вильоти будуть виконуватися через аеропорт у Відні. Також лоу-кост прибрав на своєму сайті з розкладу рейси зі Львова та Одеси в Братиславу.

Аналогічно вчинив Ryanair з рейсами з Києва до Братислави — на період робіт вони недоступні для бронювання.

Видання підкреслює: якщо скасування рейсів сталася більш ніж за 2 тижні до вильоту, пасажир не може розраховувати на грошову компенсацію. Однак він може безкоштовно повернути квитки або змінити дату вильоту без оплати штрафу.

У деяких випадках авіакомпанії дозволяють змінювати маршрут на альтернативний. Наприклад, у випадку з рейсами з Києва, Львова та Одеси в Братиславу Wizz Air дозволив їх замінювати на рейси з Києва до Відня. Аналогічний обмін у випадку з Ryanair може бути ускладнений тим, що альтернативні рейси Київ-Відень виконує не ірландський лоу-кост, а його дочірня авіакомпанія з Австрії - Laudamotion.