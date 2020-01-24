Аэропорт Братиславы закроется на ремонт: авиакомпании меняют рейсы из Украины

Аэропорт Братиславы закроется на время проведения работ на обеих взлетно-посадочных полосах - это повлияет на рейсы двух авиакомпаний, которые выполняются из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Avianews.com.

Ремонтные работы продлятся в период с 21 апреля по 1 мая 2020 года включительно. В связи с этим будут изменены рейсы авиакомпаний Wizz Air и Ryanair, которые летают в Словакию из четырех аэропортов Украины.

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Wizz Air летает в Братиславу из аэропортов Жуляны, Львов и Одесса. Ryanair осуществляет рейсы в столицу Словакии аэропорта Борисполь.

Оба авиаперевозчика уже внесли изменения в свои системы бронирования. При выборе рейсов Киев-Братислава Wizz Air указывает, что в период с 21 апреля по 1 мая прилеты и вылеты будут выполняться через аэропорт в Вене. Также лоукостер убрал на своем сайте из расписания рейсы из Львова и Одессы в Братиславу.

Аналогично поступил Ryanair с рейсами из Киева в Братиславу - на период работ они недоступны для бронирования.

Издание подчеркивает: если отмена рейсов произошла более чем за две недели до вылета, пассажир не может рассчитывать на денежную компенсацию. Однако он может бесплатно вернуть билеты или изменить дату вылета без оплаты штрафа.

В некоторых случаях авиакомпании позволяют изменять маршрут на альтернативный. Например, в случае с рейсами из Киева, Львова и Одессы в Братиславу Wizz Air позволил их заменять на рейсы из Киева в Вену. Аналогичный обмен в случае с Ryanair может быть осложнен тем, что альтернативные рейсы Киев-Вена выполняет не ирландский лоукостер, а его дочерняя авиакомпания из Австрии - Laudamotion.