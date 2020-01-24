Польський перевізник LOT купує найбільшу чартерну авіакомпанію Німеччини

Польська авіагрупа, до якої входить авіакомпанія LOT, купує найбільшу німецьку чартерну авіакомпанію Condor Air.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

LOT виграв конкурc на купівлю Condor у кількох інших інвесторів, зокрема у американського фонду Apollo і британського Greybull.

Зареєстрована у Франкфурті-на-Майні авіакомпанія Condor, що з 2009 року належала збанкрутілому туроператору Thomas Cook, збереглася лише завдяки фінансовій допомозі німецької держави у розмірі 380 млн євро.

Як підкреслив Моравецький, авіалінії Condor - найбільші в своєму роді в Німеччині. Глава уряду назвав купівлю "сміливим, але в той же час розважливим кроком Польських авіаліній LOT. Це доказ сили польської економіки", - зазначив він.

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Угода з придбання авіакомпанії польською авіагрупою повинна завершитися до кінця квітня.

Condor є важливим партнером для німецьких туристичних агентств, налічує близько 5 тис. персоналу і володіє 60 літаками.

Польська авіагрупа на 100% належить державі і контролюється головою Ради Міністрів. До її складу входять LOT, Lot AMS, LS Airport Services.