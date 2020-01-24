Польский перевозчик LOT покупает крупнейшую чартерную авиакомпанию Германии

Польская авиагруппа, в которую входит авиакомпания LOT, покупает крупнейшую немецкую чартерную авиакомпанию Condor Air.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

LOT выиграл конкурс на покупку Condor у нескольких других инвесторов, в частности у американского фонда Apollo и британского Greybull.

Зарегистрированная во Франкфурте-на-Майне авиакомпания Condor, которая с 2009 года принадлежала обанкротившемуся туроператору Thomas Cook, сохранилась лишь благодаря финансовой помощи немецкого государства в размере 380 млн евро.

Как подчеркнул Моравецкий, авиалинии Condor - крупнейшие в своем роде в Германии. Глава правительства назвал покупку "смелым, но в то же время расчетливым шагом Польских авиалиний LOT. Это доказательство силы польской экономики", - отметил он.

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Сделка по приобретению авиакомпании польской авиагруппой должна завершиться до конца апреля.

Condor является важным партнером для немецких туристических агентств, насчитывает около 5 тыс. персонала и владеет 60 самолетами.

Польская авиагруппа на 100% принадлежит государству и контролируется председателем Совета министров. В ее состав входят LOT, Lot AMS, LS Airport Services.