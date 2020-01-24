Зеленський – Ізраїлю: проблему в’їзду українців треба врегулювати найближчим часом

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з прем’єром Ізраїлю говорив про необхідність остаточного врегулювання ситуації з відмовами українцям у в’їзді до країни вже найближчим часом.

Про це у п'ятницю повідомили в офісі президента за підсумками зустрічі Зеленського з Біньяміном Нетаньягу, пише "Європейська правда".

"Окрему увагу глава української держави приділив ситуації з численними відмовами громадянам України у в’їзді до Ізраїлю", - заявили у пресслужбі.

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"Вирішення цього питання має залишатися у фокусі особливої уваги причетних органів обох країн. Сторони мають продовжити спільну роботу з метою остаточного врегулювання ситуації вже найближчим часом", – цитує офіс президента Зеленського.

Нагадаємо, торік у серпні Зеленський зустрічався з Нетаньягу в Києві та заявив, що домовився із прем’єр-міністром розв'язати проблему з відмовами на в'їзд українцям до Ізраїлю.

У липні МВС України та Ізраїлю підписали Декларацію про інтенсифікацію співробітництва, яка має допомогти подолати кризи у зв’язку з масовою відмовою у в’їзді громадянам обох країн.

За статистикою ДПСУ, 4,5 тисячі громадян України отримали відмову про перетин кордону в 2017 році, 3,5 тисячі українців не пропустили в 2018 році, а за половину 2019 року відвідати Ізраїль не змогли 2,5 тисячі українців.

Минулого року МЗС України заявило, що не виключає можливості скасування безвізового режиму з Ізраїлем, якщо права українських туристів і мандрівників продовжать систематично порушуватися на кордоні.

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