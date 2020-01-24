Зеленский – Израилю: проблему въезда украинцев надо урегулировать в ближайшее время

Президент Владимир Зеленский на встрече с премьером Израиля говорил о необходимости урегулирования ситуации с отказами украинцам во въезде в страну в ближайшее время.

Об этом в пятницу сообщили в офисе президента по итогам встречи Зеленского с Биньямином Нетаньяху, пишет "Европейская правда".

"Особое внимание глава украинского государства уделил ситуации с многочисленными отказами гражданам Украины во въезде в Израиль", - заявили в пресс-службе.

Читайте также Премьер Израиля совершит первый за 20 лет визит в Украину

"Решение этого вопроса должно оставаться в фокусе особого внимания причастных органов обеих стран. Стороны должны продолжить совместную работу с целью урегулирования ситуации в ближайшее время", - цитирует офис президента Зеленского.

Напомним, в августе прошлого года Зеленский встречался с Нетаньяху в Киеве и заявил, что договорился с премьер-министром решить проблему с отказами на въезд украинском в Израиль.

В июле МВД Украины и Израиля подписали Декларацию об интенсификации сотрудничества, которая должна помочь преодолеть кризисы в связи с массовым отказом во въезде гражданам обеих стран.

По статистике ГПСУ, 4,5 тысячи граждан Украины получили отказ в пересечении границы в 2017 году, 3,5 тысячи украинцев не пропустили в 2018 году, а за половину 2019 года посетить Израиль не смогли 2,5 тысячи украинцев.

В прошлом году МИД Украины заявил, что не исключает возможности отмены безвизового режима с Израилем, если права украинских туристов и путешественников продолжат систематически нарушаться на границе.

Читайте также: "Неготовность к безвизу: как реагировать на нарушения прав наших граждан на границе".