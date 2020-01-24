ЄС офіційно призначив першого посла в Британії після Brexit

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель офіційно призначив португальського дипломата Жуана Вале де Алмейду послом Євросоюзу у Великій Британії після Brexit.

Як повідомляє "Європейська правда", про це проінформувала Європейська служба зовнішніх дій на своєму сайті у п’ятницю.

Алмейда почне виконувати свої нові функції 1 лютого 2020 року, наступного дня після того, як Британія перестане бути членом ЄС.

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"З цієї дати Об'єднане Королівство стане третьою країною, і, як наслідок, представництво блоку буде забезпечено делегацією ЄС", - сказано у повідомленні.

У день Brexit, 31 січня, офіс Європейської комісії в Лондоні буде закритий, а на наступний день на його місці почне роботу нова делегація ЄС за зразком дипломатичної місії у Вашингтоні.

По суті, ця делегація стане посольством, яким керує Європейська служба зовнішніх дій, зовнішньополітичний підрозділ ЄС.

Португалець раніше був послом ЄС в ООН і в США та має багаторічну кар'єру в ЄС, включаючи посаду генерального директора Єврокомісії і глави кабінету колишнього президента Жозе Мануела Баррозу.