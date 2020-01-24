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ЕС официально назначил первого посла в Британии после Brexit

Пятница, 24 января 2020, 17:43

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель официально назначил португальского дипломата Жуана Вале де Алмейду послом Евросоюза в Великобритании после Brexit.

Как сообщает "Европейская правда", об этом проинформировала Европейская служба внешних действий на своем сайте в пятницу.

Алмейда начнет выполнять свои новые функции 1 февраля 2020 года, на следующий день после того, как Великобритания перестанет быть членом ЕС.

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"С этой даты Соединенное Королевство станет третьей страной, и, как следствие, представительство блока будет обеспечено делегацией ЕС", - сказано в сообщении.

В день Brexit, 31 января, офис Европейской комиссии в Лондоне будет закрыт, а на следующий день на его месте начнет работу новая делегация ЕС по образцу дипломатической миссии в Вашингтоне.

По сути, эта делегация станет посольством, которым руководит Европейская служба внешних действий, внешнеполитический подразделение ЕС.

Португалец ранее был послом ЕС в ООН и в США и имеет многолетнюю карьеру в ЕС, включая должность генерального директора Еврокомиссии и главы кабинета бывшего президента Жозе Мануэла Баррозу.

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