"Думаєте, американців це турбує?!": Помпео обурило питання ведучої про Україну - ЗМІ

Держсекретар США Майк Помпео начебто нецензурно вилаявся в інтерв’ю з відомою американською радіоведучою після того, як вона поставила йому питання про Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Мері Луїза Келлі, шанована ведуча Національного громадського радіо (NPR), провела в п'ятницю заздалегідь заплановане інтерв'ю з держсекретарем, поставивши йому низку питань про Марі Йованович, колишнього посла США в Україні, чим роздратувала його. Келлі запитала Помпео, чи повинен він вибачитися перед Йованович за те, що не захистив її перед наклепницькою кампанією, організованою адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані та його спільниками.

За словами дикторки, помічник Помпео після цього різко закінчив інтерв'ю, а держсекретар викликав її в свою особисту вітальню в Держдепартаменті і почав лаяти, запитуючи: "Ви думаєте, американців турбує Україна?!"

"Він використовував слово на літеру "F" у цьому реченні та багатьох інших", - сказала Келлі, описуючи розмову з Помпео.

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Помпео "кричав на мене приблизно стільки ж часу, скільки тривало інтерв'ю", - згадує Келлі. "Він був не в захваті від того, що його розпитували про Україну" - додала вона.

Крім того, він запитав журналістку, чи може вона знайти Україну на карті, і коли вона сказала, що може (вона була іноземним кореспондентом і висвітлювала розвідку і національну безпеку), він закликав помічників принести карту світу без назви країни.

Келлі вказала на Україну, Помпео прибрав карту і сказав:"Люди почують про це".

Журналістка прийшла на NPR після того, як її інтерв'ю вийшло в ефір, і дала свій звіт про зустріч.

Розмову журналістки з держсекретарем зараз активного обговорюють у соцмережах.

Як повідомлялося, державний секретар США Майк Помпео прибуде до Києва 30 січня в межах запланованої поїздки до п'ятьох країн.