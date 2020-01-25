"Думаете, американцев это волнует?!": Помпео возмутил вопрос ведущей об Украине - СМИ

Госсекретарь США Майк Помпео якобы якобы разразился нецензурной тирадой в интервью с известной американской радиоведущей после того, как она задала ему вопрос об Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Мэри Луиза Келли, уважаемая ведущая Национального общественного радио (NPR), провела в пятницу заранее запланированное интервью с госсекретарем, поставив ему ряд вопросов о Мари Йованович, бывшем после США в Украине, чем разозлила его. Келли спросила Помпео, должен ли он извиниться перед Йованович за то, что не защитил ее перед клеветнической кампанией, организованной адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани и его сообщниками.

По словам диктора, помощник Помпео после этого резко закончил интервью, а госсекретарь вызвал ее в свою личную гостиную в Госдепартаменте и начал ругать, спрашивая: "Вы думаете, американцев беспокоит Украина?!"

"Он использовал слово на букву "F" в этом предложении и многих других", - сказала Келли, описывая разговор с Помпео.

Помпео "кричал на меня примерно столько же времени, сколько длилось интервью", - вспоминает Келли. "Он был не в восторге от того, что его расспрашивали об Украине", - добавила она.

Кроме того, он спросил журналистку, может ли она найти Украину на карте, и когда она сказала, что может (она была иностранным корреспондентом и освещала разведку и национальную безопасность), он призвал помощников принести карту мира без названия страны.

Келли указала на Украину, Помпео убрал карту и сказал:"Люди услышат об этом".

Журналистка пришла на NPR после того, как ее интервью вышло в эфир, и дала свой отчет о встрече.

Разговор журналистки с госсекретарем сейчас активного обсуждают в соцсетях.

Как сообщалось, государственный секретарь США Майк Помпео прибудет в Киев 30 января в рамках запланированной поездки в пять стран.