Трамп отрицает, что говорил Болтону о задержке помощи Украине из-за дела Байдена

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что говорил бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону о связи задержки военной помощи для Украины с расследованием в отношении сына Джо Байдена.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине была связана с расследованием деятельности демократов, в том числе с Байденом. На самом деле он никогда не жаловался на это во время своего публичного увольнения. Если об этом сказал Джон Болтон, это только для того, чтобы продать книгу", - написал Трамп.

I NEVER told John Bolton that the aid to Ukraine was tied to investigations into Democrats, including the Bidens. In fact, he never complained about this at the time of his very public termination. If John Bolton said this, it was only to sell a book. With that being said, the...