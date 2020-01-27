Британія запускає нову візову схему для залучення вчених після Brexit

Велика Британія запускає нову візову схему для залучення вчених, дослідників і математиків після Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Так звана схема Global Talent замінить візову програму Tier 1 для "виняткових талантів" і буде запущена в дію 20 лютого.

Вона не буде обмежувати кількість заявників і дозволить визнаним у Британії дослідницьким проєктам без перешкод залучати талантів з-за кордону.

"Велика Британія пишається історією наукових відкриттів, але щоб очолити цю сферу і протистояти викликам майбутнього, нам необхідно продовжувати інвестувати в талант і передові дослідження", - заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

"Саме тому, коли ми залишаємо ЄС, я хочу надіслати повідомлення про те, що Британія відкрита для найталановитіших умів у світі та готова підтримати їх, щоб втілити їх ідеї в життя", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, минулого тижня угоду про Brexit з боку ЄС підписали президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель. Документ також підписав прем'єр Британії Борис Джонсон.

29 січня Європарламент збереться для ратифікації угоди, що стане останнім кроком у процедурі виходу Британії з ЄС.