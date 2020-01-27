Естонія продала Мальті квоти на "зелену" енергію

Естонія підписала договір, за яким продасть Мальта статистичні квоти на відновлювану енергію на суму 2 мільйони євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За словами міністра економіки і комунікацій Естонії Тааві Ааса, угода має велике значення, насамперед з тієї причини, що в ЄС укладають вкрай мало угод з квотами на "зелену" енергію, і дві з трьох проведених операцій здійснила Естонія.

Оскільки частка відновлюваної енергії в естонському енергобалансі перевищує мінімальні значення, встановлені ЄС, Естонія почала продавати цей статистичний надлишок іншим країнам.

Перша подібна угода була раніше укладена з Люксембургом, а друга - підписана в п'ятницю з Мальтою.

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За словами міністра, тривають переговори про продаж квот і з іншими країнами-членами ЄС.

Укладений з Мальтою договір передбачає покупку статистичної квоти обсягом 100 гігават-годин на загальну суму 2 мільйони євро. Договір уклали на гнучких умовах, які дозволяють Мальті збільшити або зменшити обсяг в межах однієї п'ятої.

Купівлю-продаж квот на відновлювану енергію підтримує Європейський Союз, щоб країни ЄС могли спільно і ефективніше досягати цілей в галузі відновлюваної енергії за таким принципом, що енергію слід виробляти там, де для цього є найкращі умови і можливості.

Як відомо, частка відновлюваної енергії в ЄС досягла 18%. Мета ЄС - досягти 20% до 2020 року, і 12 країн-членів вже досягли їх на національному рівні. Найвищу частку має Швеція - 54,6%, а найнижчу - Нідерланди - 7,4%.