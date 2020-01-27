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На місці будівництва заводу Tesla поблизу Берліна знешкодили 7 бомб часів війни

Понеділок, 27 січня 2020, 10:56

Сім бомб часів Другої світової війни були безпечно знешкоджені на околицях Берліна, де американський виробник електромобілів Tesla планує побудувати свій перший в Європі завод "Gigafactory".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Поліція заявила, що боєприпаси були відносно невеликого розміру. У Німеччині часто знаходять боєприпаси часів Другої світової війни, які не розірвалися. У цьому випадку поліція заявила, що бомби були скинуті ВПС США.

Прес-секретар поліції повідомив, що операція була завершена "без проблем".

У листопаді керівник компанії Tesla Ілон Маск оголосив про плани будівництва заводу в Грюнхайді. Політики привітали вибір місця розташування, сказавши, що це принесе нові робочі місця в цей район.

Однак, екологічні групи стверджують, що завод може створити "великі та серйозні проблеми з подачею питної води та водовідведенням". Вони також заявляли, що частина лісу буде вирубана для будівництва дороги.

Маск минулого тижня запевнив, що будівництво будуть вести з урахуванням усіх факторів впливу на навколишнє середовище.

Компанія планує випускати на заводі до 500 000 транспортних засобів на рік на земельній ділянці площею 300 га.

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