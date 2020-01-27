Іспанія поверне своїх громадян з епіцентру спалаху коронавірусу - МЗС

Іспанський уряд співпрацює з Китаєм та ЄС щодо репатріації іспанських громадян з китайського району Ухань на тлі занепокоєння щодо коронавірусу, заявила у понеділок міністр закордонних справ Іспанії Аранча Гонсалес.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми працюємо з нашим консульством у Пекіні та чиновниками в Китаї та Європейському Союзі, щоб репатріювати близько 20 іспанців з Уханя, Хубей, епіцентру коронавірусу. Ми продовжуватимемо сповіщати про будь-яке просування", - написала Гонсалес у своєму Twitter.

Британське міністерство закордонних справ заявило в понеділок, що працює над тим, щоб запропонувати громадянам Великої Британії в провінції Хубей можливість виїхати, через день після того, як Франція заявила, що прагне евакуювати сотні із 800 своїх громадян у цьому районі.

Франція підтвердила в п'ятницю перші три випадки захворювання коронавірусом з міста Ухань.

Про плани евакуації своїх громадян оголосили також у Франції, Британії, Німеччині, Італії, Японії, Австралії та США.

31 грудня 2019 року влада Китаю заявила про спалах невідомої пневмонії в місті Ухань. У січні стало відомо, що збудником захворювання став новий тип коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров'я в четвер оголосила вірус "надзвичайною ситуацією в Китаї", але не стала говорити про глобальну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я.