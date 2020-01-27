Польща: провідна опозиційна партія обрала нового лідера

Провідна польська опозиційна партія PO ("Громадянська платформа") обрала новим лідером Бориса Будку - депутата кількох скликань та колишнього міністра юстиції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

"Якщо ми хочемо повернути довіру виборців, ми повинні бути серед них. Нам потрібно змінити офіси у Варшаві на ринок у Підкарпатті чи на базар у Люблінському воєводстві. На переговори на Підляшші або на зустрічі на Довгому ринку у Гданську", - сказав Будка.

Він додав, що перший виклик - це президентська кампанія Малгожати Кідави-Блонської, кандидата PO на виборах у травні.

Досі Будка досі був керівником парламентської фракції "Громадянська коаліція". Після обрання головою "Громадянської платформи" він ще може виконувати цю функцію, але, за інформацією медіа, він доручить її комусь іншому. Новим керівником фракції має стати Словомір Нітрас.

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