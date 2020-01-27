Польша: ведущая оппозиционная партия избрала нового лидера

Ведущая польская оппозиционная партия "Гражданская платформа" избрала новым лидером Бориса Будку - депутата нескольких созывов и бывшего министра юстиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

"Если мы хотим вернуть доверие избирателей, мы должны быть среди них. Нам нужно сменить офисы в Варшаве на рынок в Подкарпатье или на базар в Люблинском воеводстве. На переговоры на Подляшье или встречу на Длугом тарге в Гданьске", - сказал Будка.

Он добавил, что первый вызов - это президентская кампания Малгожаты Кидавы-Блонской, кандидата от "Платформы" на выборах в мае.

До сих пор Будка был руководителем парламентской фракции "Гражданская коалиция". После избрания председателем "Гражданской платформы" он еще может выполнять эту функцию, но, по информации СМИ, он поручит ее кому-то другому. Новым руководителем фракции должен стать Славомир Нитрас.

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