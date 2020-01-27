Прем’єр Ірландії заявив про перевагу ЄС у майбутніх торгових переговорах з Британією

Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар попередив Британію, що блок матиме перевагу у переговорах щодо майбутніх взаємовідносин.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC, повідомляє "Європейська правда".

Варадкар заявив у понеділок, що "Європейський Союз - це союз 27 держав-членів. Велика Британія - це тільки одна країна".

"У нас є населення і ринок в 450 мільйонів людей. У Британії це близько 60 мільйонів. Якби це були дві команди, що грають один проти одного в футбол, як ви думаєте, у кого була б сильніша команда?" - зазначив він.

"Я завжди кажу, що ми отримуємо лише перерву в Brexit, процес ще не завершений", - додав прем’єр Ірландії.

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Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон непохитний у прагненні не продовжувати перехідний період Brexit після кінця 2020 року, навіть якщо угода про майбутні відносини не буде укладена.

Варадкар, однак, сказав, що буде важко забезпечити всеосяжну угоду в строк, і є шанс, що такий документ вимагатиме ратифікації парламентами всіх 27 країн ЄС, і будь-який з них може затримати процес.

"Ми повинні дуже швидко приступити до справи, намагаючись отримати цю торгову угоду, яка абсолютно необхідна для ірландської економіки, а також, звичайно, для британської", - сказав Варадкар.