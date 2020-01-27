Премьер Ирландии заявил о преимуществе ЕС в будущих торговых переговорах с Британией

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар предупредил Великобританию, что блок будет иметь преимущество в переговорах о будущих взаимоотношениях.

Об этом он сказал в интервью BBC, сообщает "Европейская правда".

Варадкар заявил в понедельник, что "Европейский Союз - это союз 27 государств-членов. Великобритания - это только одна страна".

"У нас есть население и рынок в 450 млн человек. В Британии – около 60 миллионов. Если бы это были две команды, играющие друг против друга в футбол, как вы думаете, чья команда была бы сильнее?" - отметил он.

"Я всегда говорю, что мы получаем только перерыв в Brexit, процесс еще не завершен", - добавил премьер Ирландии.

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Британский премьер-министр Борис Джонсон непреклонен в стремлении не продлевать переходный период Brexit после конца 2020 года, даже если соглашение о будущих отношениях не будет заключен.

Варадкар, однако, сказал, что будет трудно обеспечить всеобъемлющее соглашение в срок, и есть шанс, что такой документ потребует ратификации парламентами всех 27 стран ЕС, и любой из них может задержать процесс.

"Мы должны очень быстро приступить к делу, пытаясь получить эту торговую сделку, которая абсолютно необходима для ирландской экономики, а также, конечно, для британской", - сказал Варадкар.