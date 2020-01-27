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Польща 31 січня підпише контракт на купівлю винищувачів F-35 за $4,6 млрд

Понеділок, 27 січня 2020, 13:33

Контракт на придбання Польщею бойових літаків F-35 у США буде підписаний 31 січня у Дембліні, заявив міністр оборони Маріуш Блащак.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я казав, що вони будуть. Цієї п’ятниці в Дембліні о 15:00 я підпишу контракт на суму 4,6 млрд доларів США на придбання 32 найсучасніших винищувачів F-35 п'ятого покоління", - написав міністр у своєму Twitter.

Перший літак може бути переданий Польщі у 2024 році. Спершу вони залишатимуться на території США, де їх використовуватимуть для підготовки пілотів та наземного персоналу. Через два роки, тобто у 2026-му, F-35, як очікується, стануть на службу в Польщі. 

До 2026 року буде здійснений перший транш – 12-16 літаків – готовою буде також інфраструктура, а отже перша ескадра досягне початкової готовності. Другий транш можуть здійснити до 2030 року.

План технічної модернізації на 2021-35 роки, крім придбання бойових літаків п’ятого покоління (програма Harpia), передбачає доповнення його безпілотними системами, які виконують розвідувальні та бойові завдання.

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