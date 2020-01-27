Польща 31 січня підпише контракт на купівлю винищувачів F-35 за $4,6 млрд

Контракт на придбання Польщею бойових літаків F-35 у США буде підписаний 31 січня у Дембліні, заявив міністр оборони Маріуш Блащак.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я казав, що вони будуть. Цієї п’ятниці в Дембліні о 15:00 я підпишу контракт на суму 4,6 млрд доларів США на придбання 32 найсучасніших винищувачів F-35 п'ятого покоління", - написав міністр у своєму Twitter.

Mówiłem, że będą 😉Już w ten piątek, w Dęblinie o godz. 15:00 podpiszę wartą 4,6 mld USD umowę na zakup 32 najnowocześniejszych myśliwców piątej generacji F-35 pic.twitter.com/VhtKiI5Zo2 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) January 27, 2020

Перший літак може бути переданий Польщі у 2024 році. Спершу вони залишатимуться на території США, де їх використовуватимуть для підготовки пілотів та наземного персоналу. Через два роки, тобто у 2026-му, F-35, як очікується, стануть на службу в Польщі.

До 2026 року буде здійснений перший транш – 12-16 літаків – готовою буде також інфраструктура, а отже перша ескадра досягне початкової готовності. Другий транш можуть здійснити до 2030 року.

План технічної модернізації на 2021-35 роки, крім придбання бойових літаків п’ятого покоління (програма Harpia), передбачає доповнення його безпілотними системами, які виконують розвідувальні та бойові завдання.