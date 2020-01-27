Польша 31 января подпишет контракт на покупку истребителей F-35 за $4,6 млрд

Контракт на приобретение Польшей боевых самолетов F-35 в США будет подписан 31 января в Демблине, заявил министр обороны Мариуш Блащак.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я говорил, что они будут. В эту пятницу в Демблине в 15:00 я подпишу контракт на сумму 4,6 млрд долларов США на приобретение 32 современных истребителей F-35 пятого поколения", - написал министр в своем Twitter.

Mówiłem, że będą 😉Już w ten piątek, w Dęblinie o godz. 15:00 podpiszę wartą 4,6 mld USD umowę na zakup 32 najnowocześniejszych myśliwców piątej generacji F-35 pic.twitter.com/VhtKiI5Zo2 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) January 27, 2020

Первый самолет может быть передан Польше в 2024 году. Сначала они будут оставаться на территории США, где их будут использовать для подготовки пилотов и наземного персонала. Через два года, то есть в 2026-м, F-35, как ожидается, будут приняты на вооружение в Польше.

К 2026 году будет осуществлен первый транш - 12-16 самолетов - готовой будет также инфраструктура, а следовательно первая эскадра достигнет начальной готовности. Второй транш могут осуществить до 2030 года.

План технической модернизации на 2021-35 годы, кроме приобретения боевых самолетов пятого поколения (программа Harpia), предусматривает дополнение его беспилотными системами, которые выполняют разведывательные и боевые задачи.