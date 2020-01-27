В Україні виправдали члена опозиції Молдови у справі про контрабанду боєприпасів

Український суд виправдав члена опозиційної партії Молдови "Платформа гідність і правда" (DA) у справі про контрабанду боєприпасів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

Рішення на користь Руслана Вербицького 27 січня ухвалив Білгород-Дністровський районний суд. Розгляд справи тривав майже півтора року.

Читайте також В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну

Вербицького затримали в серпні 2018 року українські прикордонники. Вони виявили у нього під кузовом машини 60 патронів калібру 7,62 до автомата Калашникова.

Вербицький стверджує, що патрони йому підкинули в Кишиневі, а затримання може бути пов'язане з його політичною діяльністю. Незабаром проти Вербицького завели кримінальну справу. Також його кілька місяців протримали під арештом в Україні.

Лідер молдовської опозиційної партії "Платформа Гідність і правда" (DA) Андрей Нестасе писав відкритого листа експрезиденту України Петру Порошенку у зв’язку із затриманням Вербицького.

Нестасе прийшов на засідання суду підтримати Вербицького. Політик заявив, що справу проти Вербицького відкрили "на замовлення" екслідера Демпартії Володимира Плахотнюка.

Адвокат Вербицького Станіслав Клименко заявив, що справа була провокацією, а докази проти нього зібрані незаконно. "І взагалі, на території України Руслана не мали право залучати до кримінальної відповідальності і судити", - сказав Клименко.

Адвокат повідомив, що прокурор спробує оскаржити цей вирок у вищій інстанції.