В Украине оправдали члена оппозиции Молдовы по делу о контрабанде боеприпасов
Украинский суд оправдал члена оппозиционной партии Молдовы "Платформа достоинство и правда" (DA) по делу о контрабанде боеприпасов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.
Решение в пользу Руслана Вербицкого 27 января принял Белгород-Днестровский районный суд. Рассмотрение дела длилось почти полтора года.
Вербицкого задержали в августе 2018 украинские пограничники. Они обнаружили у него под кузовом машины 60 патронов калибра 7,62 к автомату Калашникова.
Вербицкий утверждает, что патроны ему подбросили в Кишиневе, а задержание может быть связано с его политической деятельностью. Вскоре против Вербицкого завели уголовное дело. Также его несколько месяцев продержали под арестом в Украине.
Лидер молдавской оппозиционной партии "Платформа Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе писал открытое письмо экс-президенту Украины Петру Порошенко в связи с задержанием Вербицкого.
Нэстасе пришел на заседание суда поддержать Вербицкого. Политик заявил, что дело против Вербицкого открыли "на заказ" экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.
Адвокат Вербицкого Станислав Клименко заявил, что дело было провокацией, а доказательства против него собраны незаконно. "И вообще, на территории Украины Руслана не имели право привлекать к уголовной ответственности и судить", - сказал Клименко.
Адвокат сообщил, что прокурор попробует обжаловать этот приговор в вышестоящей инстанции.