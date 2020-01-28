В Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС

В Брюсселе 28 января состоится Шестое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС, на котором будут обсуждать украинские реформы, экономическое сотрудничество, российскую агрессию и Минские соглашения.

Как сообщает "Европейская правда", повестка дня заседания размещена на сайте Совета ЕС.

"Совет рассмотрит имплементацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и события, связанные с суверенитетом и территориальной целостностью Украины", - говорится в сообщении.

Читайте также Торговый представитель Украины прокомментировал перспективу переговоров о ACAA

Это первое заседание с новым составом украинского правительства и новым составом Европейской комиссии. Совет ассоциации будет проходить под председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Делегацию ЕС будет возглавлять высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Во встрече также примет участие еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи.

В украинском правительстве сообщили, что повестка дня предусматривает обсуждение ситуации с безопасностью на востоке Украины в контексте противодействия российской агрессии и имплементации Минских договоренностей, а также положения дел во временно оккупированном Крыму.

Во время заседания стороны также проанализируют достигнутый прогресс по имплементации Соглашения об ассоциации и обсудят состояние двусторонней торговли, пути углубления экономического и отраслевого сотрудничества Украины с ЕС, сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности.

Кроме участия в пленарном заседании, во время визита в Брюссель глава украинского правительства проведет двусторонние встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, а также встречу с представителями бельгийского бизнеса.

По итогам заседания в 19:15 по Киеву состоится совместная пресс-конференция Гончарука и Борреля.

Как известно, в результате заседания Совета ассоциации Украина-ЕС Киев надеется начать процесс переговоров о заключении Соглашения ACAA - так называемого промышленного безвиза.

Украина также поднимает перед ЕС вопрос модернизации Соглашения об ассоциации.