У Словенії почнуть консультації щодо дострокових парламентських виборів

Президент Словенії Борут Пахор заявив, що 29 січня розпочне консультації щодо проведення у країні дострокових парламентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Відставку прем'єр-міністра Мар'яна Шареца, який подав заяву 27 січня, та його ініціативу дострокових виборів привітали бізнес-спільнота країни, партія прем'єра LMŠ, Партія пенсіонерів (DeSUS), а також радикальна ліва Levica.

Партії, яким не вистачає підтримки громадськості, такі як SMC, SAB та SNS (радикальні ліві), виступають проти дострокових виборів.

Існує декілька можливих сценаріїв: від технічного уряду з Шарецом на посаді виконувача обов'язків, призначення нового прем'єр-міністра в технічному уряді, нова коаліція всередині парламенту та дострокові вибори. Останній варіант виглядає найбільш вірогідно.

Уряд на чолі з лідером партії LMŠ Мар'яном Шарецом словенський парламент затвердив у вересні 2018 року.

Таким чином, Словенія отримала тринадцятий уряд країни, до якого увійшли представники лівоцентристських партій LMŠ, SD (соціал-демократи), SMC (Партія поміркованого центру), партією екс-прем'єр-міністра Аленки Братушек SAB та партією пенсіонерів Desus.

42-річний Мар'ян Шарец - колишній актор і комік, він працював мером міста Камнік впродовж двох термінів. Шарец є наймолодшим в історії ​​прем'єр-міністром Словенії.