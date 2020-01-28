В Словении начнутся консультации по досрочным парламентским выборам

Президент Словении Борут Пахор заявил, что 29 января начнет консультации по проведению в стране досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Отставку премьер-министра Марьяна Шареца, который подал заявление 27 января, и его инициативу досрочных выборов поприветствовали бизнес-сообщество страны, партия премьера LMŠ, Партия пенсионеров (DeSUS), а также радикальная левая Levica.

Партии, которым не хватает поддержки общественности, такие как SMC, SAB и SNS (радикальные левые), выступают против досрочных выборов.

Существует несколько возможных сценариев: от технического правительства с Шарецом в должности исполняющего обязанности премьера, назначение нового премьер-министра в техническом правительстве, новая коалиция внутри парламента и досрочные выборы. Последний вариант выглядит наиболее вероятным.

Правительство во главе с лидером партии LMŠ Марьяном Шарецом словенский парламент утвердил в сентябре 2018 года.

Таким образом, Словения получила тринадцатое правительство страны, в которое вошли представители левоцентристских партий LMŠ, SD (социал-демократы), SMC (Партия умеренного центра), партии экс-премьера Аленки Братушек SAB и партии пенсионеров Desus.

42-летний Марьян Шарец - бывший актер и комик, он работал мэром города Камник в течение двух сроков. Шарец является самым молодым в истории премьер-министром Словении.