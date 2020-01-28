Німеччина направить в Китай літак Бундесверу для евакуації громадян

Уряд Німеччини вирішив направити літак Бундесверу в Китай для вивезення німецьких громадян з небезпечних зон через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

За даними видання, літак Airbus A310 відправиться з Кельна в Шанхай сьогодні. Він повинен прибути в Китай не пізніше середи.

Планується, що літак буде в версії PAX, це повністю пасажирський літак без медичних ліжок, призначених для перевезення лежачих хворих.

На місці лікарі проводитимуть медичні експрес-тести, щоб переконатися, що ніхто з носіїв вірусу не сяде в літак.

У понеділок в Німеччині підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Чоловік у Баварії заразився на робочому семінарі від громадянки Китаю, яка приїхала у відрядження.