Німеччина направить в Китай літак Бундесверу для евакуації громадян
Вівторок, 28 січня 2020, 13:49
Уряд Німеччини вирішив направити літак Бундесверу в Китай для вивезення німецьких громадян з небезпечних зон через поширення коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.
За даними видання, літак Airbus A310 відправиться з Кельна в Шанхай сьогодні. Він повинен прибути в Китай не пізніше середи.
Планується, що літак буде в версії PAX, це повністю пасажирський літак без медичних ліжок, призначених для перевезення лежачих хворих.
На місці лікарі проводитимуть медичні експрес-тести, щоб переконатися, що ніхто з носіїв вірусу не сяде в літак.
У понеділок в Німеччині підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Чоловік у Баварії заразився на робочому семінарі від громадянки Китаю, яка приїхала у відрядження.
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