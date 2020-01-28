Україна створила нову делегацію для переговорів з Туреччиною щодо угоди про соцзабезпечення

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про делегацію України для участі в переговорах із Туреччиною щодо укладення Угоди між Україною та Туреччиною про соціальне забезпечення".

Відповідний указ від 28 січня опублікований на сайті президента, повідомляє "Європейська правда".

Делегацію очолить міністр соціальної політики України Юлія Соколовська. До неї увійдуть також інші представники цього відомства, представники МЗС та Пенсійного фонду.

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Водночас нинішнім указом Зеленський визнав таким, що втратив чинність указ президента Петра Порошенка від 22 листопада 2018 року № 382 "Про делегацію України для участі в переговорах із Туреччиною щодо укладення Угоди між Україною та Туреччиною про соціальне забезпечення".