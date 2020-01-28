Украина создала новую делегацию для переговоров с Турцией по соглашению о соцобеспечении

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О делегации Украины для участия в переговорах с Турцией о заключении Соглашения между Украиной и Турцией о социальном обеспечении".

Соответствующий указ от 28 января опубликован на сайте президента, сообщает "Европейская правда".

Делегацию возглавит министр социальной политики Украины Юлия Соколовская. В нее войдут и другие представители этого ведомства, представители МИД и Пенсионного фонда.

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В то же время нынешним указом Зеленский признал утратившим силу указ президента Петра Порошенко от 22 ноября 2018 года №382 "О делегации Украины для участия в переговорах с Турцией о заключении Соглашения между Украиной и Турцией о социальном обеспечении".