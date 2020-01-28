Зурабішвілі заявила, що в Грузію пустять депутатів РФ, які порушили закон про окупацію

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Грузія зробить виняток для російських депутатів, які порушили закон про окупацію, і вони зможуть приїхати в Тбілісі в складі Парламентської асамблеї Ради Європи в травні цього року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

"Грузія в цьому випадку вийде за рамки свого власного законодавства, яке не дає права відвідувати Грузію тим громадянам, які раніше відвідали окуповані території країни. Багато російських депутатів не змогли би приїхати до Тбілісі. Але ми [на відміну від Росії] країна, яка дотримується своїх міжнародних зобов'язань. Ми приймемо парламентську асамблею згідно з правилами і регламентом ПАРЄ, відповідно до принципів цієї організації", - сказала Зурабішвілі.

Вона додала, що "для нас це нелегкий крок". "Населення не схвалить це. Але ми це зробимо, тому що залишаємося відданими нашим принципам і керівним вказівкам цієї організації", - заявила президентка.

Під час візиту до Парламентської асамблеї Ради Європи Зурабішвілі також уникнула відповіді на запитання про нові санкції проти Росії.

У червні в Грузії спалахнули масові протести через те, що в кріслі спікера парламенту Грузії опинився російський депутат, член Комуністичної партії Сергєй Гаврилов, який відкрито підтримує визнання т.зв. Південної Осетії і Абхазії Росією.

Керівництво правлячої партії Грузії пояснило участь російського комуніста у засіданні "протокольною помилкою".

Після цього російська влада повідомила про заборону польотів для грузинських авіакомпаній в Росію.

У Кремлі запевняли, що в Грузії існує небезпека для росіян, тож доки ця ситуація не зміниться, говорити про відновлення авіасполучення неможливо.