Зурабишвили заявила, что в Грузию пустят депутатов РФ, нарушивших закон об оккупации

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия сделает исключение для российских депутатов, которые нарушили закон об оккупации, и они смогут приехать в Тбилиси в составе Парламентской ассамблеи Совета Европы в мае текущего года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Грузия в этом случае выйдет за рамки своего собственного законодательства, которое не дает права посещать Грузию гражданам, ранее посетившим оккупированные территории страны. Многие российские депутаты не смогли бы приехать в Тбилиси. Но мы [в отличие от России] – страна, которая придерживается своих международных обязательств. Мы примем парламентскую ассамблею согласно правилам и регламенту ПАСЕ, в соответствии с принципами этой организации", - сказала Зурабишвили.

Она добавила, что "для нас это нелегкий шаг". "Население не одобрит этого. Но мы это сделаем, потому что остаемся преданными нашим принципам и руководящим указаниям этой организации", - заявила президент.

Во время визита в Парламентскую ассамблею Совета Европы Зурабишвили также ушла от ответа на вопрос о новых санкциях против России.

В июне в Грузии вспыхнули массовые протесты из-за того, что в кресле спикера парламента Грузии оказался российский депутат, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов, который открыто поддерживает признание т.н. Южной Осетии и Абхазии Россией.

Руководство правящей партии Грузии объяснило участие российского коммуниста в заседании "протокольной ошибкой".

После этого российские власти сообщили о запрете полетов для грузинских авиакомпаний в Россию.