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Туреччина закликала ЄС переглянути політику розширення

Вівторок, 28 січня 2020, 15:19

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу закликав Брюссель переглянути методи, використовувані в політиці розширення блоку, щоб гарантувати, що процес вступу Туреччини в ЄС буде здійснюватися належним чином.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

Чавушоглу надіслав листа високому представнику ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепу Борреллю, комісару з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення Оліверу Варгеї і міністру закордонних і європейських справ Хорватії Гордану Грлич-Радману, в якому закликав офіційних осіб переглянути політику розширення.

Міністр закордонних справ Туреччини підкреслив важливість методу, використовуваного ЄС в ході переговорів про вступ, який, за його словами, матиме вплив на регіональну і глобальну роль блоку в майбутньому.

За його словами, політично мотивовані перешкоди, висунуті ЄС, істотно підривають довіру до процесу вступу.

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У листі Чавушоглу також говориться, що переговори про вступ повинні ґрунтуватися на взаємних інтересах ЄС, а не на національних інтересах деяких держав-членів.

У 1963 році Туреччина вперше підписала угоду, яка передбачала скасування тарифів і квот на товари в рамках інтеграції в Митний союз з Європейським економічним співтовариством (ЄЕС), попередником ЄС, визнавши кінцеву мету членства.

В 2007 році переговори про членство Туреччини зайшли в глухий кут через заперечення кіпрсько-грецької адміністрації на розділеному острові Кіпр.

Турецькі офіційні особи критикували ЄС за ряд факторів, включаючи байдужість блоку до антитерористичних операцій Туреччини, відсутність солідарності після спроби державного перевороту в 2016 році, відсутність зовнішньої допомоги з міграційного питання і нездатність блоку дотримуватися угод. Наразі переговори про вступ фактично заморожені.

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