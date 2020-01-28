Турция призвала ЕС пересмотреть политику расширения

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Брюссель пересмотреть методы, используемые в политике расширения блока, чтобы гарантировать, что процесс вступления Турции в ЕС будет осуществляться должным образом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

Чавушоглу направил письмо высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепу Борреллю, комиссару по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Оливеру Варгейи и министру иностранных и европейских дел Хорватии Гордану Грлич-Радману, в котором призвал официальных лиц пересмотреть политику расширения.

Министр иностранных дел Турции подчеркнул важность метода, используемого ЕС в ходе переговоров о вступлении, который, по его словам, будет иметь влияние на региональную и глобальную роль блока в будущем.

По его словам, политически мотивированные препятствия, выдвигаемые ЕС, существенно подрывают доверие к процессу вступления.

В письме Чавушоглу также говорится, что переговоры о вступлении должны основываться на взаимных интересах ЕС, а не на национальных интересах некоторых государств-членов.

В 1963 году Турция впервые подписала соглашение, которое предусматривало отмену тарифов и квот на товары в рамках интеграции в Таможенный союз с Европейским экономическим сообществом (ЕЭС), предшественником ЕС, признав конечную цель членства.

В 2007 году переговоры о членстве Турции зашли в тупик из-за возражений кипрско-греческой администрации на разделенном острове Кипр.

Турецкие официальные лица критиковали ЕС за ряд факторов, включая безразличие блока к антитеррористическим операциям Турции, отсутствие солидарности после попытки государственного переворота в 2016 году, отсутствие внешней помощи с миграционного вопроса и неспособность блока придерживаться соглашений. Сейчас переговоры о вступлении фактически заморожены.