В Германии подтвердили еще три случая коронавируса

Министерство здравоохранения Германии подтвердило еще три случая нового опасного штамма коронавируса в Баварии, в результате чего общее число пациентов в Германии возросло до четырех.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Три новых пациента были "связаны" с первым подтвержденным в Германии больным, о котором стало известно в понедельник.

Первым заболевшим стал 33-летний мужчина, который заразился во время рабочего семинара от гражданки Китая, прилетавшей в командировку в офис компании Webasto неделю назад.

"В общей сложности около 40 сотрудников были в контакте с этой женщиной. Пострадавшие будут проверены в среду в качестве меры предосторожности", - заявили в Минздраве.

По словам представителя Минздрава, женщина, передавшая вирус, родом из Шанхая, и симптомы у нее начались только после возвращения домой из Германии в прошлый четверг.

Перед деловой поездкой женщины в Баварию она встретилась со своими родителями, которые приехали из Уханя, эпицентра вспышки вируса.

По словам чиновников, первый пациент находится в "хорошом состоянии", добавив, что риск заражения людей в Баварии остается низким. Еще три пациенты изолированы для лечения в больнице Швабинг в Мюнхене.

Баварский случай является первым известным примером распространения за пределами Китая инфекции между людьми, не имещюих тесных связей.