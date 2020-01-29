Аварійна посадка у аеропорту Варшави: на борту було 70 людей

Літак польської авіакомпанії PLL LOT здійснив аварійну посадку у Варшаві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Після 7:00 за місцевим часом десяток або більше пожежних команд здійснювали моніторинг посадки літака, який летів із Кракова у варшавський аеропорт імені Фредеріка Шопена.

На борту було сімдесят людей, ні з ким нічого не трапилося.

Проблема була достатньо серйозною, щоб повідомити пожежні команди аеропорту й міста, але допомога при посадці не знадобилася.



Нагадаємо, 15 січня літак LOT з Варшави до Москви з 63 пасажирами на борту повернувся назад до аеропорту імені Шопена, бо через кілька десятків хвилин після зльоту бортовий комп'ютер видав повідомлення про те, що слід провести технічний огляд.