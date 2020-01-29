ЄС через наплив мігрантів подвоїть персонал із надання притулку в Греції

Європейське агентство з питань надання притулку EASO і грецький уряд 28 січня підписали угоду про посилення підтримки органів з надання притулку та прийому біженців у Греції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз EASO.

Персонал EASO цьогоріч збільшиться вдвічі з приблизно 500 до понад 1000 осіб: кількість працівників збільшиться вдвічі на островах і втричі на материку.

На операції EASO потрібно буде фінансове зобов'язання не менше 36 млн євро.

Читайте також Нелегальна міграція на кордонах ЄС - на найнижчому рівні з 2013 року

Як відомо, останнім часом на найбільш постраждалих від міграції грецьких островах зросло невдоволення місцевих мешканців, власників бізнесу та чиновників, які протестували, вимагаючи від грецького уряду врегулювати переповненість таборів для біженців.

Близько 75 000 людей незаконно перетнули кордон Греції з Туреччини в 2019 році, згідно з даними американського агентства з питань біженців. Цифра зросла майже на 50% порівняно з попереднім роком.

Острівна влада закликає грецький уряд активізувати перевезення мігрантів на материкову частину Греції та зведення додаткових об'єктів, що будуть використані для утримання мігрантів, які підлягають депортації.