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ЕС из-за наплыва мигрантов удвоит персонал по предоставлению убежища в Греции

Среда, 29 января 2020, 10:27

Европейское агентство по вопросам предоставления убежища EASO и греческое правительство 28 января подписали соглашение об усилении поддержки органов по предоставлению убежища и приему беженцев в Греции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз EASO.

Персонал EASO в этом году увеличится вдвое с примерно 500 до более 1000 человек: количество работников увеличится вдвое на островах и в три раза – на материке.

На операции EASO потребуется финансовое обязательство не менее 36 млн евро.

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Как известно, в последнее время на наиболее пострадавших от миграции греческих островах возросло недовольство местных жителей, владельцев бизнеса и чиновников, которые протестовали, требуя от греческого правительства урегулировать переполненность лагерей для беженцев.

Около 75 тысяч человек незаконно пересекли границу Греции из Турции в 2019 году, согласно данным американского агентства по вопросам беженцев. Цифра выросла почти на 50% по сравнению с предыдущим годом.

Островная власть призывает греческое правительство активизировать перевозки мигрантов на материковую часть Греции и возведения дополнительных объектов, которые будут использованы для содержания мигрантов, подлежащих депортации.

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Греция мигранты
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