Партія прем'єра Британії почала продаж атрибутики із символікою Brexit

Консервативна партія Великої Британії на своєму сайті запустила продаж товарів під гаслом "Got Brexit Done" на честь виходу країни з ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Серед пропозицій - чайний рушник вартістю 12 фунтів стерлінгів ($15), на якому нанесене гасло із зображенням прем'єр-міністра Бориса Джонсона з прапором Британії і щитом в британському стилі. По краю нанесена дата виходу латиною: "XXXI Jan - Anno MMXX" (21 січня 2020 рік).

За 15 фунтів можна купити біло-синю чашку з більш особистим гаслом "Я зробив Brexit!" І датою.

За 6 фунтів можна придбати магніт на холодильник з написом "Got Brexit Done".

"Ці офіційні магніти на холодильник є важливим новим розділом в історії Британії і стануть фантастичним подарунком на пам'ять для друзів і сім'ї", - йдеться в рекламі на сайті.

Нагадаємо, Європейський парламент 29 січня проведе голосування за угоду про вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу.

Британія вже завершила процес ратифікації зі свого боку. Документ минулого тижня був затверджений обома палатами парламенту, а також підписаний королевою та прем’єр-міністром. Крім того, договір вже підписали президент Європейської ради і президентка Єврокомісії.

Велика Британія вийде з ЄС опівночі 31 січня 2020 року.

Очікується, що переговори щодо відносин Великої Британії з ЄС після Brexit почнуться на початку березня.