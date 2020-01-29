Партия премьера Британии начала продажу атрибутики с символикой Brexit

Консервативная партия Великобритании на своем сайте запустила продажу товаров под лозунгом "Got Brexit Done" в честь выхода страны из ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Среди предложений - чайное полотенце стоимостью 12 фунтов стерлингов ($15), на котором нанесен лозунг с изображением премьер-министра Бориса Джонсона с флагом Великобритании и щитом в британском стиле. По краю нанесена дата выхода на латыни: "XXXI Jan - Anno MMXX" (21 января 2020 год).

За 15 фунтов можно купить бело-синюю чашку с более личным лозунгом "Я сделал Brexit!" и датой.

За 6 фунтов можно приобрести магнит на холодильник с надписью "Got Brexit Done".

"Эти официальные магниты на холодильник является важным новым разделом в истории Британии и станут фантастическим подарком на память для друзей и семьи", - говорится в рекламе на сайте.

Напомним, Европейский парламента 29 января проведет голосование за сделку о выходе Великобритании из состава Евросоюза.

Великобритания уже завершила процесс ратификации со своей стороны. Документ на прошлой неделе был утвержден обеими палатами парламента, а также подписан королевой и премьер-министром. Кроме того, договор уже подписали президент Европейского совета и президентк Еврокомиссии.

Великобритания выйдет из ЕС в полночь 31 января 2020 года.

Ожидается, что переговоры об отношениях Великобритании с ЕС после Brexit начнутся в начале марта.