Германия передала украинским пограничникам оснащения на 140 тыс. евро
Германия 28 января передала украинским пограничникам оснащение для Центра проверки документов на почти 140 000 евро.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Федеральная полиция Германии передала Государственной пограничной службе Украины видеоспектральные компараторы, микроскопы, компьютерную технику и другие приборы, которые будут использоваться в Главном экспертно-криминалистическом центре ведомства для изучения паспортных документов и выявления разного рода подделок.
Благодаря полученному оборудованию пограничники завершили первый этап технического оснащения Главного экспертно-криминалистического центра Госпогранслужбы приборами экспертного уровня для проведения проверки документов. Это позволит в дальнейшем создать на базе этого центра Национальный контактный пункт проверки подлинности паспортных документов и способствовать его интеграции в систему экспертных служб пограничных органов европейских государств.
Офицер связи Федеральной полиции Германии Франц Вебер отметил: "По сравнению с прошлыми годами наше сотрудничество обритает несколько иной стиль. Для меня важно, чтобы у пограничников оставалось то, с чем бы они могли работать и что использовали бы каждый день".