Німеччина дасть Україні €1,5 млн на медобладнання для військових

Міністерство оборони Німеччини надасть Україні 1,5 млн євро на придбання медичного обладнання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Українське і німецьке міністерства оборони підписали угоду про виділення Берліном 1,5 млн євро для придбання медобладнання", - заявив посол у своєму Twitter.

За його словами, кошти будуть виділенні на придбання мобільних рентген-апаратів, цифрових хірургічних машин та ангіографів.

Раніше німецькі ЗМІ не пройшли повз критичні висловлювання президента Володимира Зеленського щодо недостатньої підтримки України Берліном, опублікувавши суми виділеної допомоги від початку конфлікту в 2014 році.