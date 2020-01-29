Коронавірус: ЄС готується евакуювати близько 600 громадян з Китаю

Європейський союз працює над репатріацією близько 600 громадян з 14 країн ЄС, які прагнуть покинути Китай через поширення нового вірусу, який вже вбив понад 130 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич заявив, що ситуація зі смертельним вірусом, зосередженим в китайському місті Ухань " швидше за все, погіршиться, ніж стане кращою".

Він сказав, що ЄС запропонував допомогу Китаю в боротьбі з вірусом і може мобілізувати надзвичайне фінансування та медичні бригади, якщо це буде необхідно.

"Ми активно координуємо з китайською владою репатріацію громадян Австрії, Бельгії, Болгарії, Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Франції, Італії, Латвії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії та Британії" - повідомив єврокомісар.

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За його словами, організація рейсів все ще триває, і інформації про те, коли вони відбудуться, ще немає. Сполучені Штати і Японія вже евакуювали деяких громадян з постраждалого району в Китаї.

Китайські чиновники заявили в середу, що кількість загиблих від вірусу зросла до 132, а число підтверджених випадків захворювання зросло до 5974 випадків.

Інституції ЄС закликали всіх своїх співробітників відкласти будь-які несуттєві поїздки в Китай. ЄС також планує провести зустріч міністрів охорони здоров'я всіх країн-членів для обговорення спалаху вірусу.

"Ми не повинні недооцінювати ситуацію. Ми повинні мобілізувати всі наші інструменти", - заявила єврокомісар з охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.