Коронавирус: ЕС готовится эвакуировать около 600 граждан из Китая

Европейский союз работает над репатриацией около 600 граждан из 14 стран ЕС, которые стремятся покинуть Китай из-за распространения нового вируса, который уже убил более 130 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что ситуация со смертельным вирусом, сосредоточенным в китайском городе Ухань " скорее всего, ухудшится, чем станет лучше".

Он сказал, что ЕС предложил помощь Китаю в борьбе с вирусом и может мобилизовать чрезвычайное финансирование и медицинские бригады, если это будет необходимо.

"Мы активно координируем с китайскими властями репатриацию граждан Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Испании, Финляндии, Франции, Италии, Латвии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии и Великобритании", - сообщил еврокомиссар.

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По его словам, организация рейсов все еще продолжается, и информации о том, когда они состоятся, еще нет. Соединенные Штаты и Япония уже эвакуировали некоторых граждан из пострадавшего района в Китае.

Китайские чиновники заявили в среду, что число погибших от вируса возросло до 132, а число подтвержденных случаев заболевания возросло до 5974 случаев.

Институты ЕС призвали всех своих сотрудников отложить любые несущественные поездки в Китай. ЕС также планирует провести встречу министров здравоохранения всех стран-членов для обсуждения вспышки вируса.

"Мы не должны недооценивать ситуацию. Мы должны мобилизовать все наши инструменты", - заявила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.