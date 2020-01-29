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"Україна – не мала Росія": італійський ведучий публічно виступив зі спростуванням

Середа, 29 січня 2020, 20:12

Ведучий італійського громадського мовника RAI, який заявив в телеефірі 26 січня, що "мала Росія - друга назва України", назвав своє висловлювання "прикрою ненавмисною помилкою".

Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство України в Італії у середу, 29 січня.

Про некоректну заяву ведучого, що "мала Росія — друга назва України", посольство проінформувало напередодні. Українські дипломати зазначили, що звернулися до керівництва ТРК RAI з вимогою "відкоригувати такі дії". Втім, не отримавши жодної відповіді, посольство вирішило винести крок ведучого у публічний простір.

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У середу посольство проінформувало, що Флавіо Інсінна публічно визнав некоректність вживання словосполучення "Мала Росія" у прямому ефірі на телеканалі "RAI - 1".

"Після консультацій посольства з керівництвом телевізійної компанії Флавіо Інсінна публічно визнав некоректність вживання словосполучення "Мала Росія", та, зокрема, заявив таке:

"Шановний пане посол, я ознайомився з вашим листом, в якому було зазначено про сприйняття вживання Мала Росія стосовно України як образи. У цьому зв’язку хотів би підкреслити, що це була прикра ненавмисна помилка. Україна – це прекрасна країна і я хотів би передати вітання послу і всьому чудовому народу України", - повідомило посольство на своїй Facebook-сторінці, виклавши запис ефіру з визнанням ведучого.

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Італія
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