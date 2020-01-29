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"Украина - не малая Россия": итальянский ведущий публично выступил с опровержением

Среда, 29 января 2020, 20:12

Ведущий итальянского общественного вещателя RAI, который заявил в телеэфире 26 января, что "малая Россия - второе название Украины", назвал свое высказывание "досадной непреднамеренной ошибкой".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило посольство Украины в Италии в среду, 29 января.

О некорректном заявление ведущего, что "малая Россия - второе название Украина", посольство проинформировало накануне. Украинские дипломаты отметили, что обратились к руководству ТРК RAI с требованием "откорректировать такие действия". Впрочем, не получив никакого ответа, посольство решило вынести действия ведущего в публичное пространство.

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В среду посольство проинформировало, что Флавио Инсинна публично признал некорректность употребления словосочетания "Малая Россия" в прямом эфире на телеканале "RAI - 1".

"После консультаций посольства с руководством телевизионной компании Флавио Инсинна публично признал некорректность употребления словосочетания "Малая Россия", и, в частности, заявил следующее:

"Уважаемый господин посол, я ознакомился с вашим письмом, в котором было указано о восприятии употребление Малая Россия в отношении Украины как оскорбления. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что это была досадная непреднамеренная ошибка. Украина - это прекрасная страна и я хотел бы передать привет послу и всему замечательному народу Украины", - сообщило посольство на своей Facebook-странице, выложив запись эфира с признанием ведущего.

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