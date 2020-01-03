Греція, Кіпр та Ізраїль назвали "небезпечною ескалацією" рішення Туреччини щодо Лівії

Новий турецький акт, що дозволяє розміщувати війська в Лівії, означає небезпечну ескалацію громадянської війни в північноафриканській країні і серйозно загрожує стабільності в регіоні.

Про це йдеться в спільній заяві Греції, Ізраїлю та Кіпру, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Це рішення є грубим порушенням резолюції РБ ООН щодо накладання збройного ембарго на Лівію і серйозно підриває зусилля міжнародної спільноти щодо пошуку мирного, політичного рішення лівійського конфлікту", - заявив прем'єр-міністр Греції Киріакос Міцотакіс, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та президент Кіпру Нікос Анастасіадіс.

Парламент Туреччини 2 січня схвалив законопроєкт, який дозволяє розміщувати війська в Лівії, що відкриває шлях до подальшого військового співробітництва між Анкарою та Триполі, але це навряд чи означатиме негайне перекидання турецьких військ.

Крок Туреччини настає після того, як Анкара та міжнародно визнаний уряд прем'єр-міністра Лівії Фаєза аль-Сараджа у листопаді підписали дві окремі угоди: одну про безпеку та військове співробітництво та іншу - про морські кордони у східному Середземномор'ї, що обурило Грецію, Ізраїль, Єгипет та Кіпр.

Три країни також закликали Туреччину утримуватися від направлення військ до Лівії, що, за їхніми словами, порушило б національний суверенітет та незалежність Лівії.