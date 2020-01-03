Греция, Кипр и Израиль назвали "опасной эскалацией" решение Турции по Ливии

Новый турецкий акт, позволяющий размещать войска в Ливии, означает опасную эскалацию гражданской войны в североафриканской стране и серьезно угрожает стабильности в регионе.

Об этом говорится в совместном заявлении Греции, Израиля и Кипра, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Это решение является грубым нарушением резолюции СБ ООН о наложении эмбарго на Ливию и серьезно подрывает усилия международного сообщества по поиску мирного, политического решения ливийского конфликта", - заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и президент Кипра Никос Анастасиадис.

Парламент Турции 2 января одобрил законопроект, который позволяет размещать войска в Ливии, что открывает путь к дальнейшему военному сотрудничеству между Анкарой и Триполи, но это вряд ли будет означать немедленную переброску турецких войск.

Шаг Турции наступает после того, как Анкара и международно признанное правительство премьер-министра Ливии Фаеза аль-Сараджа в ноябре подписали два отдельных соглашения: одно о безопасности и военном сотрудничестве и другое - о морских границах в восточном Средиземноморье, что возмутило Грецию Израиль, Египет и Кипр.

Три страны также призвали Турцию воздержаться от направления войск в Ливию, что, по их словам, нарушило бы национальный суверенитет и независимость Ливии.